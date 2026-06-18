映画『マンダロリアン・アンド・グローグー』（公開中）の大ヒットを記念した「IMAXグローグー応援上映会」が17日、東京・グランドシネマサンシャイン池袋で開催された。【画像】IMAXグローグー応援上映会の様子5月22日の公開以来、日本では3週連続で週末興行ランキング首位を記録し、公開4週目にして興行収入25億1170万2807円、観客動員150万7608人を突破。『ハン・ソロ／スター・ウォーズ・ストーリー』（2018年）の国内興収