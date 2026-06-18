７月５日放送スタートの読売テレビ・日本テレビ系新日曜ドラマ、『一次元の挿し木』。 もうすぐ放送まで２週間…本日、５ショットのメインビジュアルを初解禁した。 主人公・七瀬悠役の主演・山田涼介を中心に、ヒロイン・石見崎唯役の白石聖、物語の鍵を握る悠の義妹・七瀬紫陽役の堀田真由、発生生物学者・仙波佳代子役の鈴木保奈美、悠の義父・七瀬京一役の佐々木蔵之介の５人を、ドラマタイトルにちなんだ様々な花