テレ東では7⽉2⽇（⽊）から「夫婦と16歳～狂気の隣⼈～」（毎週⽊曜深夜24時30分～）を放送する。原作は、『少年ジャンプ＋』でインディーズ連載中の漫画家・ぱんぷきんによる同名作で、既婚者への⼀⽬惚れから始まる愛と執着の衝撃が「ジャンプルーキー︕」の「連載争奪ランキング」で読者に選ばれた注⽬作だ。新婚夫婦の隣に引っ越