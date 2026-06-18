漫才とコントの二刀流日本一を決めるお笑い賞レース「アサヒビール スマドリ ダブルインパクト２０２６漫才＆コント二刀流No.1決定戦」。 決勝戦に進むファイナリスト８組がついに決定！１７日夜に開催された「ダブルインパクト２０２６ファイナリスト発表記者会見」の中で発表された。今回の第二回大会の出場者数は２８９６組。１６日・１７日と２日間にわたり行われた準決勝には２５組が出場。 昨年の王