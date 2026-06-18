元「HKT48」でタレントの村重杏奈（27）が17日、自身のインスタグラムを更新。自身の年齢についてつづった。「私が知ってる村重は23歳なんですけど来月で28歳みたいです！」と投稿。「25歳くらいからえ！そんな感じで結構大人なんだね！！(失礼)を気付いたら3年やって最近、年齢の話になるとごにょごにょ」とつづった。「健康的な事が好きです！やっとドバイチョコ餅を食べてやっとチャッピー！！と会話しました！」と記し