10月からカンテレ・フジテレビ系全国ネット“火アニバル!!”枠で放送されるテレビアニメ『超巡！超条先輩』（毎週火曜後11：00）のメインビジュアルと第1弾メインPVが公開された。あわせて、メインキャスト8人が発表された。【動画】キャストの声も初解禁！公開された『超巡！超条先輩』第1弾PVメインビジュアルでは、主人公・超能力巡査長の超条巡、そのバディである柔道娘の一本木直をはじめ、珍宿に暮らす個性豊かな面々