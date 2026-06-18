グローバルグループ・ENHYPENのJAYが、「エピフォン」でシグネチャー・モデル『Epiphone Jay “Raoul” SG Tribute Plus（エピフォン ジェイ “ラウル” SG トリビュート・プラス』を日本と韓国で発売することを18日、発表した。【写真】シグネチャー・モデルで演奏するENHYPEN・JAY同モデルは、19日よりWeverse Onlineにて韓国で先行発売される（韓国国内発送限定）。日本では、7月に特設ページでの発売を予定しており（日本