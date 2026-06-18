MLBのオールスター戦前日恒例の本塁打競争をめぐり、ルールが変更されることになったと17日（日本時間18日）、米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が報じた。本塁打競争は14年までは一定のアウト数（本塁打以外）に達するまでの本数を争ったが、翌15年から持ち時間内での本数で競うようになり、飛距離に応じたボーナスタイムなども導入された。ぶっ通しでフルスイングを強いられ、選手のスイング数が激増。疲労蓄積を避