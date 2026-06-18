気象庁札幌管区気象台は18日、北海道の十勝岳で火山活動が活発になっているとして、噴火警戒レベルを1の「活火山であることに留意」から2の「火口周辺規制」に引き上げた。気象台によると3月以降、山体付近の膨張を示す地殻変動がみられ、火山ガス放出量が増加しているほか、火口周辺で地震活動がやや活発化している。気象台は、火口から約1.5キロメートルの範囲に影響を及ぼす噴火が発生する可能性があるとして、大きな噴石な