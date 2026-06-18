アメリカのFRB＝連邦準備制度理事会は、トランプ大統領に指名されたウォーシュ新議長のもと初めての会合を開きました。年内の利上げ観測が強まったことで円相場は、一時、為替介入前の水準を超えて円安が進みました。ウォーシュ議長就任後の初会合で、政策金利は据え置かれましたが、今後の金利見通しでは、年内の利上げを見込む参加者が大幅に増えました。FRBウォーシュ議長：物価の高止まりはアメリカ国民にとって負担となってい