長崎地裁長崎市にある私立海星高2年の男子生徒＝当時（16）＝が2017年に自殺したのは、学校側がいじめ対策を怠ったのが原因などとして、両親が損害賠償を求めた訴訟で、一部賠償を命じた長崎地裁判決を不服とし、両親側は18日、控訴状を送ったと明らかにした。両親が約3200万円の損害賠償を求めたのに対し、長崎地裁は8日、330万円の支払いを命じた。地裁判決は海星中3年時に同級生からおなかの音をからかわれたことなどをいじ