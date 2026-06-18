アメリカの中央銀行にあたるFRB＝連邦準備制度理事会は、ウォーシュ新議長のもと、4会合連続となる政策金利の据え置きを決めました。FRBは17日、ウォーシュ新議長のもとで初めてとなる金融政策を決める会合を開き、3.75%を上限とする政策金利の据え置きを決めました。FRBが金利を据え置くのは4会合連続です。声明文では、「中東紛争に起因する不確実性の高まりにもかかわらず、経済活動は堅調に拡大している」と指摘。また、経済の