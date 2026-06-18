アメリカのトランプ大統領とイランのペゼシュキアン大統領は17日、戦闘終結に向けた覚書に正式署名しました。これを受けて東京株式市場も株価が大きく動きました。東京証券取引所から中継です。正式に覚書に署名されたことで市場には安心感が広がっています。午前の終値は1150円高い7万1052円でした。日経平均株価は、一時1500円近く値を上げ初の7万1000円台をつけました。戦闘終結の兆しが見えたことで原油価格が下落し、日経平均