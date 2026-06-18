家族系ユーチューバー「ばつまる夫婦」が18日までにYouTubeチャンネルを更新。SNS上でささやかれていた飲酒運転疑惑を否定した。ばつまる夫婦は11日に公開した動画で、夫が飲食店でジョッキに入ったビールに似た見た目の飲み物を口にした後で車を運転する場面があり、飲酒運転疑惑が持ち上がっていた。今回「【リアル】炎上している件について。」と題した動画に2人揃って登場。妻が飲酒運転疑惑について関係者やファンらに謝罪す