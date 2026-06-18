女子ネーションズリーグバレーボール女子のネーションズリーグ第2週フィリピン大会が17日に行われ、日本はセルビアを3-2（20-25、26-24、18-25、32-30、15-7）で撃破した。5得点を挙げた21歳の“変化”が話題となっている。フルセットの死闘を制し、第1週のカナダ大会から無傷5連勝とした日本。セットカウント1-2と追い込まれた第4セットを長いデュースの末に奪うと、最終第5セットも勢いに乗って制した。視聴者の視線が集ま