日本テレビ系情報番組「ZIP！」に登場サッカー日本代表は20日（日本時間21日）、北中米ワールドカップ（W杯）グループF第2戦のチュニジア戦に臨む。18日の地上波放送では、元日本代表アタッカーが勝敗を予想。スーツで登場した身なりにネット上では熱い視線が注がれた。注目のチュニジア戦まで3日、朝の情報番組「ZIP！」（日本テレビ系）に登場したのはJ1横浜F・マリノスの宮市亮。快速ドリブラーとして日本代表でも国際Aマッ