○カブス8−6ロッキーズ●＜現地時間6月16日リグリー・フィールド＞シカゴ・カブスが乱打戦に競り勝って2カード連続の勝ち越し。鈴木誠也外野手（31）は「3番・指名打者」でフル出場し、2試合連続のマルチ安打を記録した。カブスは2回裏、6番イアン・ハップの安打など無死一、二塁とチャンスを作ると、7番マット・ショウの2点適時三塁打で先制。8番カーソン・ケリーが適時二塁打、9番ダンズビー・スワンソンが8号2ラ