北中米W杯大会1週間をプレーバックサッカー北中米ワールドカップ（W杯）は17日（日本時間18日）、大会第7日を迎え、全48チームが初戦を戦った。ここでは大会1週間で起きた出来事をプレーバック。今回は大会で称賛された日本人の美徳。ロッカールーム、客席、国歌斉唱など、さまざまな場所で注目を浴びた。日本人らしさを残し、ロッカールームを去った。14日（同15日）、日本が2-2で引き分けたオランダ戦の試合後。選手が去