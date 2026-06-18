米国・ＡＥＷの「ＡＥＷＣＯＬＬＩＳＩＯＮ」（テキサス州シュガーランド）が１７日（日本時間１８日）に放送され、スターダムの葉月（２８）がオーエン・ハート杯女子トーナメント準決勝で?ＣＥＯ?ことメルセデス・モネ（３４）に惜しくも敗れ、決勝進出を逃した。８人参加のトーナメント優勝者はメガイベント「ＡＬＬＩＮＬＯＮＤＯＮ」（８月３０日、英ロンドン・ウェンブリースタジアム）での、ＡＥＷ女子世界王座（