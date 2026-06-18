背番号「98」…東海大相模高の先輩・大城には「リスペクトを持って」ナショナルズ傘下から巨人へ移籍した小笠原慎之介投手は18日、東京ドームで入団記者会見を行った。2年ぶりの日本球界復帰となる。リーグ制覇へ向け、経験豊富な先発左腕として期待される。背番号は「98」。チャコールグレーのスーツに紺色のネクタイで登壇した小笠原は、開口一番「この度、読売ジャイアンツに入団することになりました。光栄なことではある