【モデルプレス＝2026/06/18】次にくるマンガ大賞 2年連続受賞（2024年コミックス部門6位／2025年コミックス部門3位）「週刊少年ジャンプ」にて連載していた人気コミック『超巡！超条先輩』（著・沼駿／カンテレ・フジテレビ系毎週火曜よる11時〜“火アニバル!!”枠）が2026年10月期に放送決定。この度、メインビジュアル・メインPV、キャスト情報が一挙解禁された。【写真】キスマイメンバー「メイクが映えるお顔」カラコン×長髪