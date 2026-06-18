【モデルプレス＝2026/06/18】女優のかたせ梨乃とグローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の豆原一成がW主演を務める7月2日スタートのテレビ東京系ドラマ「夫婦と16歳〜狂気の隣人〜」（毎週木曜日深夜24時30分〜）より、主人公を取り巻くキャストが解禁された。【写真】花嫁姿の“美少女”に迫られるJO1メンバー◆かたせ梨乃＆豆原一成W主演「夫婦と16歳〜狂気の隣人〜」原作は、『少年ジャンプ＋』でインディーズ連載