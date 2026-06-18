【モデルプレス＝2026/06/18】5人組ダンスボーカルグループ・M!LK（ミルク）の曽野舜太が、6月16日放送の日本テレビ系「クイズ！あなたは小学5年生より賢いの？賞金1000万円SP」（よる7時〜）に出演。取得を目指している国家資格を明かした。【写真】M!LK頭脳担当メンバー、“賞金1000万円獲得”クイズ番組で知性発揮◆曽野舜太、取得を目指している国家資格全問正解で賞金1000万円スペシャルとして放送された今回、曽野は元フィギ