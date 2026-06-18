【モデルプレス＝2026/06/18】King ＆ Princeの永瀬廉が6月17日、自身がパーソナリティを務めるラジオ「永瀬廉のRadioGARDEN」（文化放送／毎週水曜24：05〜24：25ごろ）に出演。オフを丸1日使うほどハマっているものを明かした。【写真】キンプリ永瀬「スーツはDior」結婚式参列ショット◆永瀬廉、ハマっているアニメを明かす「念の為に作品名は伏せさせていただくんですけど、あるアニメにちょっとハマりすぎまして…」と切り出