【モデルプレス＝2026/06/18】Snow Manの深澤辰哉が18日、フジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜あさ9時〜）に生出演。自身の名前候補を明かした。【写真】スノ深澤、同じ名前になる予定だった大物イケメン◆深澤辰哉、名前候補明かすこの日、同番組にはAぇ! groupがVTR出演。深澤に向けて、名前の由来を質問する場面があった。これを受け、深澤は「諸説あるらしいんですけど」と切り出し、自身の誕生日がこどもの日の5月5日であ