【モデルプレス＝2026/06/18】マクドナルドでは、人気のサイドメニュー「マックフライポテト」のM・Lサイズを特別価格250円で販売するキャンペーンを6月22日から7月3日までの12日間限定で実施する。【写真】マクドナルド「マックフライポテト」が特別価格に◆マクドナルド「マックフライポテト」特別価格に2026年創業55周年を迎えるマクドナルドの中でも、長年にわたり愛されている、人気サイドメニューのひとつが「マックフライポ