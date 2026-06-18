キュートな縞模様が刻まれたシルバーの被毛と、淡く透き通ったブルーの瞳を持つ保護猫『ぽんすけ』くん。彼の一日は、ママさんを起こすことからはじまります。 ぽんすけくんの日常を捉えた動画は、2万再生を突破するとともに、「ぽんちゃんは忙しいですね」「可愛いが詰まっていますね」との声が寄せられています。 【動画：朝、ママを起こしにくるネコ→お姉ちゃんにあいさつをして…ずっと見ていたくな