93万回以上再生され6.6万「いいね」を集めているのは、必死に食べ物を探していた野良猫が幸せをつかむまでのエピソード。涙を誘う投稿に、視聴者から「どんなにお腹が空いていたのかと思うと見ていて涙が出ます」「疲れた表情で外の過酷さが伝わります」などのコメントがたくさん届いています。 【動画：『ゴミ袋の汁を舐めていた』ガリガリの野良猫を保護したら…『現在の様子』】 ゴミ袋の汁を… Instagramアカウ