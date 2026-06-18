幹を食うキノコ…600本即伐採６月16日午前10時ごろ、世界遺産・下鴨神社（京都市左京区）で、高さ30ｍ、幹回り約３ｍ、推定樹齢約450年の御神木のシイの木が根元から折れて倒れているのを職員が見つけた。東京でも３月、世田谷区砧公園でサクラの木が倒れ、70代の女性が下敷きに。その翌日には同じく砧公園の駐車場脇のヒマラヤスギが倒れ、車２台が損傷した。相次ぐ倒木トラブルを受けて、東京都では公園や学校など、都有施設にあ