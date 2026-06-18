猫が家族にみせる「遠慮や気遣い」5選 1.鳴かずにそばでじっと待っている 猫が何かを欲しがっているとき、大きな声で鳴いて訴えるのではなく、飼い主の視界に入る場所でただ静かに座って待っていることがあります。 これは、作業中や電話中の飼い主を邪魔してはいけないという、猫なりの「遠慮」の表れです。 声を出すことで相手の注意を無理やり引くのではなく、「気づいてくれるまでここで待っていよう」と