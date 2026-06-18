三重県が、全国初となる罰則付きのカスタマーハラスメント防止条例の最終案をまとめ、18日、県議会に示しました。三重県は、客からの著しい迷惑行為いわゆる「カスハラ」を防ぐため、罰則付きの条例の制定を目指していて、18日、県議会の委員会で条例の最終案を示しました。条例案では、正当な理由なく店員に対して繰り返し謝罪を求める行為や、卑わいな言動、つきまとい行為などを悪質な「特定カスハラ」と定めていま