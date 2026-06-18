カンボジアの特殊詐欺拠点の「オーナー」とみられる男が逮捕された事件で、詐欺グループが被害者の資産の情報を表にして管理していたとみられることがわかりました。自称・会社役員の佐々木裕介容疑者(38)は去年2月、カンボジアの拠点から警察官などになりすまして、茨城県の女性にウソの電話をかけ、現金3140万円をだまし取った詐欺を主導した疑いで逮捕され、黙秘しています。佐々木容疑者は拠点のオ