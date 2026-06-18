ハメス・ロドリゲスがウズベキスタン戦で先発出場北中米ワールドカップ（W杯）グループステージ第1節最後の試合となるウズベキスタン代表対コロンビア代表の試合が、現地時時間6月17日に開始となった。この試合で先発出場したコロンビア代表MFハメス・ロドリゲスについて、「まだスタメンなんや」と驚きの声が上がっている。2014年のブラジルW杯で得点王を獲得し、レアル・マドリードやバイエルンで活躍したハメスは現在34歳。