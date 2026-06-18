ウズベキスタンDFフサノフがカメラマンと激突北中米ワールドカップは現地時間6月17日、グループK第1節でウズベキスタン代表とコロンビア代表が対戦。前半途中に選手とカメラマンが激突するアクシデントが発生した。試合は3-1でコロンビアが勝利した。アクシデントが起きたのは、前半34分だった。ピッチ中央で相手のパスをカットしたルイス・ディアスが左サイドの広大なスペースにボールを出して一気に加速。敵陣に切り込んでチ