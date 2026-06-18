父の日ギフト専門メディア「父の日.jp」がこのほど、全国の男女2613人に対して「お父さんになってほしい芸能人・有名人」についてのアンケートを実施。その結果を発表した。 【調査結果】父親になってほしい有名人ランキング6位以下も納得！ 5位には米大リーグ・ドジャースの大谷翔平がランクイン。世界で活躍するスーパースターでありながら、人柄の良さと圧倒的な実績を兼ね備えた