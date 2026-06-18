mikke mamori 夏限定きゅうり柄 高松市にある四国霊場第83番札所・一宮寺は、毎年7月の「土用の丑の日」にキュウリに病を封じ込めて健康を祈る「きゅうり加持」を行っています。それに合わせて、キュウリをデザインした御朱印とお守りを期間限定で授与しています。 キュウリを輪切りにした断面を切り絵風にデザインした「夏の切り絵御朱印」は6月26日から8月末ごろまで授与します。御朱印料は700円です。 同じく輪切りデ