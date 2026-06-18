開幕戦のメキシコ対南アフリカでも多くの選手が着用6月11日に開幕した北中米ワールドカップで、ピンクのスパイクがトレンドになっている。米ニュース専門チャンネル「CNN」は、ピンクのスパイクを履く選手が増えた理由を分析した。「CNN」は、開幕戦のメキシコ代表と南アフリカ代表の一戦で、ほぼすべての選手がネオンピンクのスパイクを履いていたことに触れ、「ブランドが完全に同じスタイルで合意したかのようだった」とレポ