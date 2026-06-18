今日18日(木)の中国地方は、天気の急変に注意が必要です。急な雨や落雷、激しい雨にご注意ください。また、今週末は梅雨前線が本州付近へ北上し、中国地方は大雨になる所もある見込みです。大雨災害への備えを、見直しておきましょう。今日18日(木)急な強い雨や落雷、突風など、天気の急変に注意今日18日(木)は、中国地方の上空に寒気が流れ込み、気温の上がる午後は大気の状態が不安定になる見込みです。中国山地沿いを中心に雨や