筋萎縮性側索硬化症(ALS)は筋肉を動かすための運動ニューロンに障害が起きて手足やのど、舌などの筋肉が徐々に痩せて動かなくなってしまう病気であり、身体が動かせなくなって発話も困難になってしまいます。そんなALSを患ってうまく話せなくなってしまった男性が、脳に埋め込んだインプラント(ブレイン・コンピューター・インターフェース、BCI)のおかげで、自分の意思でコミュニケーションを取れるようになったと報告されていま