テレビ朝日系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜・午前１０時２５分）は１８日、サッカー北中米Ｗ杯について報じた。初戦でオランダと引き分けた日本代表（ＦＩＦＡランク１８位）は１次リーグ第２戦で２０日（日本時間２１日）にチュニジア（同４５位）と対戦する。番組ではチュニジアが初戦のスウェーデン戦に１―５で大敗後、ラムシ前監督を解任し、ルナール監督に電撃交代したことを紹介した。コメンテーター