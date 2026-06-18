オウガ・ジャパンは、OPPOのフラッグシップスマートフォンで、世界初の光学10倍×5,000万画素の超望遠カメラ、日本初のデュアル2億画素カメラを搭載したスマートフォン「OPPO Find X9 Ultra」を、7月8日より順次発売する。価格は274,800円。 「Hasselblad Earth Explorer Kit」 純正アクセサリーとして、オールメタルレンズボディと16枚構成の全ガラス球面レンズを採用した300mm超望遠ユニットと専