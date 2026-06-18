高知が誇る「食・酒・人」が集まったイベントが大阪のデパートで開かれていて、大勢の買い物客で賑わっています。大阪の阪神梅田本店で開かれている「どっぷり高知旅」は今回が4回目です。今回は県内の特産品を「山・川・海」に分けて、それぞれの幸をプレゼンターが紹介する初めての試みも行われています。また、今回は県内19の酒造メーカーの4合ビンが試飲販売されていて、訪れた人がキリっとした辛口の