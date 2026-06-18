◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＫ組ウズベキスタン―コロンビア（１７日、メキシコシティー競技場）試合中に選手とカメラマンが衝突するアクシデントが発生した。前半３４分、左サイドを抜け出したコロンビアＦＷディアスに対して、ウズベキスタンＤＦフサノフがファウル。ディアスは吹っ飛ばされ、勢い余ったフサノフが撮影中のテレビカメラマンが激突した。サイドラインに位置していたカメラマンが撮影する映像は激突す