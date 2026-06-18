◆米大リーグレッドソックス０―３ブルージェイズ（１７日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）は１７日（日本時間１８日）、本拠地・ブルージェイズ戦に「６番・指名打者」でスタメン出場し、第２打席に打球が一塁走者に当たって安打を記録し、ラッキーな４試合連続安打としたが、５回２死満塁の第３打席で、代打イートンを出されて途中交代。２打数１安打で打率は２