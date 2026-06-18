先住猫を嫉妬させずに後輩猫をなでる画期的な方法が、SNSで話題を集めている。【映像】先住猫を嫉妬させずに後輩猫をなでる方法（実際の様子）投稿したのは、イラストレーターのオキエイコさん（@oki_soroe）。先住猫のしらすちゃんと後輩猫のおこめちゃんを飼っており、その関係性は、なでる際にも意識が必要だという。Xには「先住猫を嫉妬させずに後輩猫をなでるただ一つの方法」というコメントとともに、そのユニークな方法