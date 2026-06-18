アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名しました。覚書の全文も公開され、資産凍結の解除などイラン寄りの内容も目立ちます。アメリカトランプ大統領「署名した。ベルサイユで署名した」トランプ大統領は18日、フランス・パリ近郊のベルサイユ宮殿で、イランとの戦闘終結に向けた覚書に署名したと明らかにしました。これに先立ち、アメリカ政府は17日、全14項目からなる覚書の全文を明らかにしました。レバノンを含むすべ