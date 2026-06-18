アイドルグループ・SixTONESの田中樹とKEY TO LIT猪狩蒼弥が“3対3ラグビー”に参加するも、2人揃って失格。関口メンディーを残して退場することになった。【映像】猪狩と田中、痛恨の失格シーン6月15日、テレビ朝日系バラエティー番組『くりぃむナンタラ』が放送された。この日はMCを務めるくりぃむしちゅー・有田哲平、上田晋也のほか、ゲストとして田中樹（SixTONES）、猪狩蒼弥（KEY TO LIT）、関口メンディー、中谷（マユ