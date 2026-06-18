『ごみ清掃芸人』としても活動する、お笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが6月18日、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】スライムの捨て方「少量だったら、生ごみと同じ扱いで可燃ごみで大丈夫ですが、作り過ぎたら、水分を抜いてくれると嬉しいです」 【マシンガンズ滝沢】滝沢さんは夏休みを前に「夏休み、お子さんがスライムを作ることもあると思います。」と投稿