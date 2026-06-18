円谷プロダクションは18日、公式サイトにプレスリリースを掲載。一部報道への声明を掲載した。【写真】最新作『ウルトラマンテオ』に登場するプチ怪獣 プッチープレスリリースは『一部報道に関する当社の見解について』という内容。「現在、一部メディアにおいて、当社に関する報道がなされておりますが、これらは当社の公式発表に基づくものではなく、独自の解釈や事実誤認も含まれております。なお、本件に関する個別の取材