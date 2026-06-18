東京・新宿区にある鍼灸院の経営者の男が、30代の女性客の施術中にわいせつな行為をしたとして逮捕されました。男は他の複数の女性客にも同様の行為をしたとみられています。【写真を見る】新宿の鍼灸院経営者の男を逮捕「リンパが溜まっている」施術中に30代女性の胸や下半身触る…複数の女性にわいせつ行為か施術中の様子を日記にして保管警視庁不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、新宿区の鍼灸院の院長・宮本昇容疑者（